В Азербайджане выпал первый снег - ФОТО
6 октября 2018 09:41 627
В высокогорные губинские села Хыналыг, Далыгая, Зыхыр и др. выпал снег.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, осадки в виде снега выпали ночью в большинсство горных сел и поселений.
В настоящее время высота снежного покрова составляет 2-3 см.
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