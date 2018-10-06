В Азербайджане выпал первый снег - ФОТО

В высокогорные губинские села Хыналыг, Далыгая, Зыхыр и др. выпал снег.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, осадки в виде снега выпали ночью в большинсство горных сел и поселений.

В настоящее время высота снежного покрова составляет 2-3 см.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook