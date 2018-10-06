В Гейгеле перевернулся грузовик с рабочими, есть погибшие и пострадавшие

В произошедшем в Гейгеле тяжелом ДТП погибли два, ранены столько же человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, ДТП произошло в городе Гёйгёль.

По предварительной инфомации, два человека остались под перевернувшимся грузовиком, принадлежащим управлению. Двое других лиц получили ранения. Раненые доставлены в больницу.

Для извлечения трупов погибших из-под грузовика на место происшествия привлечены спасатели министерства по чрезвычайным ситуациям.

По факту ведется расследование.