В Бакинском филиале МГУ имени М.В.Ломоносова открылся Международный форум "Образование в диалоге культур: мир русской школы" - ФОТО

В Бакинском филиале МГУ имени М.В. Ломоносова состоялось открытие и пленарное заседание Международного научно-практического форума "Образование в диалоге культур: мир русской школы", организованного Международным педагогическим обществом в поддержку русского языка (МПО), Международной ассоциацией преподавателей русского языка и литературы и Русской общиной Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в работе форума принимают участие профессорско-преподавательский состав из России, Польши, Германии, Чехии, Египта, Болгарии, Латвии, Украины, Беларуси, Турции, Канады, Сербии, Узбекистана и других стран, со стороны Азербайджана - профессорско-преподавательский состав вузов и средне образовательных школ.

На открытии председатель Русской общины Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Михаил Забелин приветствовал гостей форума и выразил признательность ректору Бакинского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова, вице-президенту Национальной академии наук Азербайджана, академику Наргиз Пашаевой за содействие в организации проведения форума.

"Азербайджан издавна известен своим мультикультурализмом и толерантностью, и не случайно в нашей стране проводится множество значимых международных мероприятий. Азербайджан - это большая семья, где мирно живут множество национальностей и народностей, вне зависимости от религии и вероисповедания. Руководство Азербайджана бережно относится к каждому гражданину страны. От имени 120-тысячной русской диаспоры Азербайджана и всех российских соотечественников, которые живут и работают здесь, хотелось бы выразить глубокую благодарность руководству страны за заботу и внимание к сохранению и развитие русского языка и культуры", - сказал Михаил Забелин и поздравил с международным праздником - Днем учителя, который отмечается 5 октября.

Заместитель министра образования Махаббат Велиева отметила, что государством уделяется особое внимание развитию обучения русскому языку в стране.

"Согласно данным этого года в стране действуют 342 средние школы, обучение в которых ведется на русском языке. Всего на русском языке получает образование свыше 120 тысяч учеников. Кроме того, в 3086 школах русский язык преподается в качестве иностранного. Русский язык активно используется и в вузах страны. В 14 из 20 вузов действуют отделения с обучением на русском языке.

С 2008 года в стране функционирует Бакинский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова, где подготовка русистов профессорско-преподавательским составом МГУ ведется на высоком уровне, " - сказал замминистра.

В своих выступлениях советник посольства России в Азербайджане Игорь Еронин, Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Владыка Александр, председатель Комитета по региональным вопросам, депутат Милли Меджлиса Ариф Рагимзаде, председатель координационного совета Международного педагогического общества в поддержку русского языка и Латвийского общества русской культуры, директор частной школы "Сигма" в Риге Елена Матьякубова отметили, что выбор Баку для проведения форума объясняется значительным опытом Азербайджана в области развития мультикультурализма, в том числе в сфере среднего и высшего образования, высоко оценили уровень развития русского языка и культуры в стране.

В ходе мероприятия состоялась церемония вручения группе преподавателей награды Международной Ассоциации преподавателей русского языка и литературы - медали А.С. Пушкина "За большие заслуги в распространении русского языка" и медали Международного педагогического общества в поддержку русского языка "За преданность учительскому призванию".

Далее прошло пленарное заседание форума. Модераторы - директор Центра историко-культурных исследований религии и межцивилизованных отношений МПГУ, руководитель АНО Центр содействия межнациональному образованию "Этносфера" Елена Омельченко и проректор по науке Бакинского Славянского университета, профессор Рафик Новрузов.

С докладами выступили начальник Управления сотрудничества в сфере образования и науки Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Марк Калин "Практика поддержки русской школы и образования на русском языке в странах мира; ректор Азербайджанского университета языков, профессор Камал Абдуллаев "Межнациональный и межконфессиональный диалог в образовательной среде"; директор Института этнологии и антро­пологии РАН города Москвы Марина Мартынова "Русский язык и многоязычие: подходы к по­ликультурному образованию в школах"; профессор Университета Азербайджан, руководитель национального методического совета по русскому языку и литературе, член КС МПО Асиф Гаджиев "О русскоязычном образовании в поликультурной среде"; заместитель директора "Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына" города Москвы Владимир Угаров "О работе Дома русского зарубежья в целях сохранения исторического и культурного наследия русской эмиграции"; исполнительный директор Общества русскоязычных родителей и педагогов города Берлина МИТРА, член КС МПО (ФРГ) Марина Бурд "Институциональная поддержка русского языка в системе образования: из международного опыта"; президент Международного педа­гогического клуба, член КС МПО (Украина) Александр Кондряков "Образование на русском языке в Украине: современные реалии и перспективы".

В рамках форума, который проходит с 4 по 7 октября, - заседание Координационного и Экспертно-консультативного советов Международного педагогического общества в поддержку русского языка, визит в Ивановскую сельскую школу имени Гейдара Алиева Исмаиллинского района, круглый стол с участием представителей образовательных организаций Исмаиллинского района "Образование на русском языке в странах мира: современные вызовы и перспективы развития", посещение школы-лицея №6 имени Т. Исмаилова и Бакинского государственного университета, Центра русской культуры при Русской общине Азербайджана (заседание Международной Ассоциации VIA LIGHT, консультационные встречи), проведение секционных заседаний по тематикам "Поликультурность и многоязычие в контексте развития русской школы" и "Современные подходы и технологии в практике преподавания русского языка и литературы", методические мастерские по направлениям "Цифровизация образования как средство развития русской школы" и "Развитие билингвального образования и многоязычия: методики, технологии, практика", отчетно-выборная конференция Международного педагогического общества в поддержку русского языка.