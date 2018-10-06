Тяжелое ДТП в Сальяне, есть пострадавшие

В Сальяне произошло ДТП, в результате которого ранены двое человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, ДТП произошло на территории села Нохудлу.

В результате столкновения двух автомобилей ранения различной степени получили житель сабирабадского села Сарханбейли Абышов Азер Исрафил оглу 1959 г.р. и житель села Салманлы Мусаев Амираслан Исахан оглу 1959 г.р. Пострадавшие доставлены в Сальянскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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