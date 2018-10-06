Тяжелое ДТП в Сальяне, есть пострадавшие
6 октября 2018 11:57 126
В Сальяне произошло ДТП, в результате которого ранены двое человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, ДТП произошло на территории села Нохудлу.
В результате столкновения двух автомобилей ранения различной степени получили житель сабирабадского села Сарханбейли Абышов Азер Исрафил оглу 1959 г.р. и житель села Салманлы Мусаев Амираслан Исахан оглу 1959 г.р. Пострадавшие доставлены в Сальянскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.
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