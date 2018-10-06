Тяжелое ДТП в Сальяне, есть пострадавшие

6 октября 2018 11:57

В Сальяне произошло ДТП, в результате которого ранены двое человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, ДТП произошло на территории села Нохудлу.

В результате столкновения двух автомобилей ранения различной степени получили житель сабирабадского села Сарханбейли Абышов Азер Исрафил оглу 1959 г.р. и житель села Салманлы Мусаев Амираслан Исахан оглу 1959 г.р. Пострадавшие доставлены в Сальянскую районную центральную больницу. 

По факту ведется расследование.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az