Еще один автобус маршрутной линии №160 совершил тяжелое ДТП

На проспекте Гейдара Алиева в Баку произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, пассажирский автобус марки "Daewoo" маршрутной линии №160 столкнулся с автомобилем марки "Lada" с государственным регистрационным знаком 90-BD-653.

В результате столкновения легковой автомобиль пришел в непригодное состояние. На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции и скорой помощи.

Вследствии ДТП пострадали водитель "Lada" - Мансура Мамедова, 1976 года рождения, и ее 6-летний сын Раджаб Мамедов.

Отметим, что это уже второе ДТП за неделю с участием автобуса указанного маршрута.

Напомним, что первого октября на охраняемом железнодорожном переезде в поселке Бина Хазарского района произошло столкновение пассажирского автобуса №160 с госномером 10-TG-106 и поезда. В результате аварии погибли 2 человека, 33 человека были госпитализированы.

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