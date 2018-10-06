Зритель из России: Здание Национальной арены гимнастики в Баку очень красивое

Уровень организации IV Открытого чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по аэробной гимнастике очень высокий, сказал Trend в субботу зритель соревнований Даниил Иванов, приехавший из России, передает Day.Az.

"Мы приехали из России поболеть и поддержать дочку - Ирину Иванову, она выступает в индивидуальной программе, в составе трио и в группе. Организация турнира в Баку очень нравится. Мы были и в России на нескольких соревнованиях - уровень у вас очень высокий, все очень хорошо подготовлено. Здание Национальной арены гимнастики снаружи очень красиво смотрится, и внутри зал - прекрасный", - отметил зритель.

Даниил Иванов подчеркнул, что доволен тем, что отдал дочку на этот вид спорта: "Мы выбрали аэробику и нисколько не жалеем".

Зритель рассказал, что планирует обязательно совершить прогулку по Баку и полюбоваться красотами города.

"Баку - очень гостеприимный, здесь живут добрые, отзывчивые люди, это очень приятно. Большое спасибо Азербайджану!", - сказал он.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали IV Открытый чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по аэробной гимнастике.

В первый день спортсмены выступают в индивидуальных программах в четырех возрастных категориях (7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет и 15-17 лет), а также в составе троек в трех возрастных категориях (7-8 лет, 9-11 лет и 12-14 лет).

В соревнованиях принимают участие спортсмены из Азербайджана ("Оджаг Спорт" и "AyUlduz"), России и Болгарии. Впервые на этом чемпионате выступят гимнасты из Казахстана и Украины.

Финальные выступления состоятся завтра, 7 октября.