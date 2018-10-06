Зрительница из Казахстана: Организация Чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике впечатляет

Организация IV Открытого чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по аэробной гимнастике впечатляет, сказала Trend в субботу зрительница соревнований Гульжанат Губашева, приехавшая из Казахстана, передает Day.Az.

"Я родительница и в Баку приехала вместе со сборной командой Казахстана. Конечно, мы много слышали о чемпионате Азербайджана по аэробной гимнастике, были хорошие отзывы о предыдущих соревнованиях. Могу сказать, что организация действительно впечатляет - все строго, четко, соревнования проходят интересно. Желаю, чтобы из года в год аэробная гимнастика в Азербайджане развивалась и увеличивался уровень достижений азербайджанских спортсменов", - сказала зрительница.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали IV Открытый чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по аэробной гимнастике.

В первый день спортсмены выступят в индивидуальных программах в четырех возрастных категориях (7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет и 15-17 лет), а также в составе троек в трех возрастных категориях (7-8 лет, 9-11 лет и 12-14 лет).

В соревнованиях примут участие спортсмены из Азербайджана ("Оджаг Спорт" и "AyUlduz"), России и Болгарии. Впервые на этом чемпионате выступят гимнасты из Казахстана и Украины.

Финальные выступления состоятся завтра, 7 октября.