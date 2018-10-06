В Швейцарии открылась азербайджанская школа "Карабах"

В Швейцарии прошло мероприятие, связанное с созданием Координационного совета азербайджанцев и началом деятельности азербайджанской школы "Карабах", говорится в субботу в сообщении посольства Азербайджана в Швейцарии.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На первом заседании диаспорских организаций Азербайджана, действующих в городе Берн, состоялся обмен мнениями по их деятельности, актуальным вопросам и предстоящим задачам.

Выступившая на мероприятии посол Азербайджана в Швейцарии и Лихтенштейне Ханым Ибрагимова оценила текущую деятельность азербайджанской диаспоры, отметила необходимость организованной деятельности соотечественников для достижения стоящих задач и дала рекомендации соотечественникам по их будущей деятельности.

Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов призвал членов диаспор, действующих в Швейцарии, проявлять солидарность. Мурадов сказал, что определение стратегических направлений в вопросах диаспоры сделает азербайджанские диаспорские организации одними из сильных в мире.

Мурадов рассказал о разработке новой дорожной карты по работе диаспоры. Председатель Госкомитета сказал, что главная цель - объединить всех азербайджанцев.

На заседании было принято решение об учреждении Координационного совета азербайджанцев Швейцарии с целью еще более тесного сплочения соотечественников, проживающих в Швейцарии и координации деятельности диаспорских организаций. Глава Центра культуры азербайджанцев Швейцарии Гасым Насиров избран координатором Совета.

Затем был представлен видеоролик "Родина близко", характеризующий диаспорское движение.

В конце мероприятия состоялась церемония официального открытия азербайджанской школы "Карабах".

Отметим, что эта школа является совместным проектом министерства иностранных дел и Государственного комитета по работе с диаспорой и создана при организационной поддержке посольства в Швейцарии. В школе будут преподаваться азербайджанский язык, история, национальные танцы и фортепиано. В школе также могут обучаться швейцарцы и другие иностранцы.