В Баку проходит велопробег под девизом «Меньше автомобилей – больше жизни» - ФОТО

7 октября в Баку по инициативе Министерства экологии и природных ресурсов при участии Службы государственной безопасности, Общественного объединения IDEA, представительства Программы развития ООН в Азербайджане, Республиканского детско-юношеского центра развития Министерства образования, Федерации велоспорта Азербайджана, министерств внутренних дел и здравоохранения, Республиканской олимпийской школы велоспорта и "Isma Bike" проходит велопробег под девизом "Меньше автомобилей - больше жизни".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, заведующая отделом экологического просвещения и связей с общественностью Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева сказала, что велопробег проводится с целью привлечь внимание к исполнению обязательств, вытекающих из Парижского соглашения по Рамочной конвенции о климатических изменениях, внести вклад в сокращение объемов газа, создающих парниковый эффект, и формирование традиции отдыха в выходные дни без автомобиля.

Затем У.Тагиева и представитель Федерации велоспорта объяснили участникам велопробега правила безопасности. Велопробег стартовал на площади Азнефть и завершится у Центра Гейдара Алиева.