Две россиянки попали в аварию в Азербайджане, есть погибший - ФОТО
7 октября 2018 20:26 136
В Кюрдемирском районе произошла авария с летальным исходом. Как сообщает Report, инцидент произошел на 186-м километре автомобильной дороги Баку-Газах.
Согласно информации, водитель автомобиля марки "Шкода", за рулем которого находился житель Баку Ровшан Камиль оглы Гейдаров 1968 г.р., двигаясь в направлении столицы, внезапно почувствовал ухудшение здоровья и потерял управление. В результате автомобиль упал в канал. Водитель скончался на месте.
Две россиянки, которые находились в салоне машины - Наталья Анатольевна Федина 1980 г.р. и Ольга Яшина Викторовна 1975 г.р. получили различные телесные травмы.
Пострадавшие были доставлены в травматологическое отделение Центральной клиники Кюрдемирского района.
Ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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