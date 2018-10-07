Две россиянки попали в аварию в Азербайджане, есть погибший - ФОТО

7 октября 2018 20:26

В Кюрдемирском районе произошла авария с летальным исходом. Как сообщает Report, инцидент произошел на 186-м километре автомобильной дороги Баку-Газах. 

Согласно информации, водитель автомобиля марки "Шкода",  за рулем которого находился житель Баку Ровшан Камиль оглы Гейдаров 1968 г.р., двигаясь в направлении столицы, внезапно почувствовал ухудшение здоровья и потерял управление. В результате автомобиль упал в канал. Водитель  скончался на месте. 

Две россиянки, которые находились в салоне машины - Наталья Анатольевна Федина 1980 г.р. и Ольга Яшина Викторовна 1975 г.р. получили различные телесные травмы. 

Пострадавшие были доставлены в травматологическое отделение Центральной клиники Кюрдемирского района. 

Ведется расследование.      

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az