В Баку перекроют один из центральных перекрестков

В Баку будет 8-9 октября с 23:00 до 06:00 будет ограничено движение автотранспорта на пересечении улиц Бакиханова и Самеда Вургуна.

Об этом говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az.

Как говорится в сообщении, ограничения вводятся в связи с ремонтными работами. Водителям рекомендуется заранее определеить свой маршрут и воспользоваться альтернативными дорогами.

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