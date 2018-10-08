В Баку перекроют один из центральных перекрестков
8 октября 2018 11:27 649
В Баку будет 8-9 октября с 23:00 до 06:00 будет ограничено движение автотранспорта на пересечении улиц Бакиханова и Самеда Вургуна.
Об этом говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az.
Как говорится в сообщении, ограничения вводятся в связи с ремонтными работами. Водителям рекомендуется заранее определеить свой маршрут и воспользоваться альтернативными дорогами.
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