В Баку перевернулся микроавтобус, есть пострадавшие

14:28

Стали известны личности пострадавших в результате аварии на территории Гарадагского района Баку микроавтобуса, прибывавшего из Лянкяранского района.

В результате ДТП пять человек были помещены в Клинический медицинский центр номер один.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это - Василя Гулиева, Мохтарам Ферзиев, Гусейнага Закиев, Казымов Давуд Ихтияр оглу и Салаева Гамар Давуд гызы.

В связи с тяжелым состоянием они были помещены в реанимационное отделение.

Напомним, что сегодня утром перевернулся в результате потери управления водителем пассажирский микроавтобус, прибывавший из Лянкяранского района в Баку.

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13:02

Микроавтобус перевернулся в понедельник в Гарадагском районе Баку, пострадали шесть человек. Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Азербайджан" сотрудница пресс-службы министерства здравоохранения Азербайджана Сафая Ахмедова, передает Day.Az.

"Шесть человек, в том числе две женщины, пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса в Гарадагском районе Баку. Все они госпитализированы", - сказала она.

По предварительным данным, микроавтобус перевернулся из-за того, что лопнуло одно из его колес.

"Пятеро пострадавших помещены в Городскую клиническую больницу №1, еще один - в Республиканскую больницу", - отметила С.Ахмедова.

По ее словам, состояние некоторых пострадавших характеризуется как тяжелое.