Стали известны личности пострадавших в результате аварии микроавтобуса в Баку - ОБНОВЛЕНО

Стали известны личности пострадавших в результате аварии на территории Гарадагского района Баку микроавтобуса, прибывавшего из Лянкяранского района.

В результате ДТП пять человек были помещены в Клинический медицинский центр номер один.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это - Василя Гулиева, Мохтарам Ферзиев, Гусейнага Закиев, Казымов Давуд Ихтияр оглу и Салаева Гамар Давуд гызы.

В связи с тяжелым состоянием они были помещены в реанимационное отделение.

Напомним, что сегодня утром перевернулся в результате потери управления водителем пассажирский микроавтобус, прибывавший из Лянкяранского района в Баку.