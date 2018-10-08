Стали известны личности пострадавших в результате аварии микроавтобуса в Баку - ОБНОВЛЕНО
8 октября 2018 14:30 106
Стали известны личности пострадавших в результате аварии на территории Гарадагского района Баку микроавтобуса, прибывавшего из Лянкяранского района.
В результате ДТП пять человек были помещены в Клинический медицинский центр номер один.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это - Василя Гулиева, Мохтарам Ферзиев, Гусейнага Закиев, Казымов Давуд Ихтияр оглу и Салаева Гамар Давуд гызы.
В связи с тяжелым состоянием они были помещены в реанимационное отделение.
Напомним, что сегодня утром перевернулся в результате потери управления водителем пассажирский микроавтобус, прибывавший из Лянкяранского района в Баку.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
13:50