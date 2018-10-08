В Гахе обнаружили таинственные надписи на камнях старинного дома - ФОТОРЕПОРТАЖ

В селе Илису Гахского района на камнях в стене частного дома 200-летней давности обнаружены необычные надписи.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, владелец собственности обнаружил на речных камнях, использованных при строительстве дома, непонятную надпись. Со стороны кажется, что они написаны на арабском языке. Надписи появляются, только если на камни плеснуть водой.

Владелец дома Азер Годжаев сообщил Report, что непонятные надписи он впервые увидел после дождя: "В селе Илису много старинных домов, один из них - дом моих предков Годжаевых. Когда пошел дождь, я увидел на камнях надписи. Со стороны казалось, что они были написаны арабскими буквами. Когда камни сухие, надписи практически невозможно разглядеть. Надписи отчетливо проявляются только тогда, когда камни поливаешь водой".

По словам хозяина дома, никто не смог прочитать эти строки, похожие на арабскую вязь: "Этот дом был построен в 1881-83 гг. Мы полагаем, что эти надписи имеют какой-то таинственный смысл. Поэтому я бы хотел, чтобы надписи на стене дома изучили специалисты".

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