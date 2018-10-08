Автомобильный тест-драйв Джереми Кларксона в Баку - ФОТО - ВИДЕО

В Баку приехал британский телеведущий и журналист, специализирующийся на автомобильной тематике, бывший ведущий передачи Top Gear Джереми Кларксон, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend

Кларксон на своей странице в Instagram разместил несколько фотографий, сделанных в Баку. В Facebook представлен видеоролик, как Джереми Кларксон проводит тест-драйв автомобиля, говорит о том, что ведущий и его команда прибыли в Азербайджан для съемок проекта The Grand Tour.

The Grand Tour - британская автомобильная телепрограмма, созданная бывшими ведущими Top Gear - Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэйем. Мировая премьера первого сезона состоялась 14 декабря 2016 года, второго - 8 декабря 2017 года.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook