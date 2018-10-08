В Евлахе произошло тяжелое ДТП, пострадали граждане Грузии

8 октября 2018 18:07

В Евлахе произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, авария произошла на пролегающем через Евлахский район отрезке автомобильной дороги Баку-Газах.

Водитель потерял управление за рулем автомобиля марки "KİA", в результате чего машина перевернулась.

В ДТП были тяжело ранены трое граждан Грузии - Алекси Гусарашвили (1963 г.р.), Вано Макарашвили (1980 г.р.) и Бешик Сухушвили (1982 г.р.). Состояние водителя автомобиля, жителя Сабирабадского района Расула Рустам оглу Абышова 1987 г.р. удовлетворительное.

По факту ведется расследование.

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