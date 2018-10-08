В Азербайджане более 230 заключенных носят электронные браслеты, и Центр электронного мониторинга осуществляет за ними постоянный контроль.

Об этом было сказано ответственному представителю ОАЭ, прибывшему в Азербайджан по инициативе Главного управления полиции ОАЭ для изучения опыта применения средств электронного контроля за заключенными, говорится в сообщении минюста, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он ознакомился с работой Центра электронного мониторинга Службы пробации минюста.

Было отмечено, что в соответствие с распоряжением Президента Ильхама Алиева от 10 февраля 2017 года "Об упорядочении деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания, а также расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от общества" проводятся последовательные меры по повышению эффективности исполнения альтернативных наказаний, и с этой целью была создана Служба пробации при минюсте, и при исполнении этих наказаний началось применение электронных браслетов. Также в Службе пробации действует Центр электронного мониторинга.

Благодаря решительной политической воле главы государства за короткое время в Азербайджане было достигнуто применение института пробации, и опытом Азербайджана в этой сфере заинтересовались и другие страны.

В свою очередь, гость подчеркнул, что с целью изучения опыта Азербайджана в этой сфере в будущем делегация Главного управления полиции ОАЭ намерена посетить Азербайджан.