В Баку проходит очередная ярмарка меда - ФОТОРЕПОРТАЖ

В Баку на территории Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова проходит выставка-продажа продукции пчеловодства.

На ярмарке, которая продлится до 28 октября, выставлено на продажу 120 тонн меда, а также другая продукция пчеловодства, в том числе пчелиное молоко, пыльца, перга, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что в Азербайджане в общей сложности зарегистрировано 271 682 пчелиные семьи. Ежегодная производительность каждой семьи в среднем составляет 10 килограммов, ежегодное производство меда в республике составляет три тысячи тонны, потребление меда - пять тысяч тонн. Большего всего пчелиных семей находится в Загатальском (17 097), Астаринском (12 429), Гахском (8669) и Балакенском районах (8 581).

Trend представляет фотографии с ярмарки меда.