Иран заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в упрощении торговли ветеринарной продукцией

8 октября 2018 19:02

Иран заинтересован в сотрудничестве с Агентством пищевой безопасности Азербайджана по упрощению торговли ветеринарной продукцией.

Об этом в понедельник в ходе выступления на заседании руководителей ветеринарных структур стран-членов Организации экономического сотрудничества в Тегеране сказал председатель ветеринарной организации Ирана Алирза Рафипур, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, обмен лицензиями о соответствии продукции гигиеническим требованиям, контроль за заболеваниями в буферных зонах являются важным вопросами.

Отметим, что вчера спустя 10 лет началось третье заседание глав ветеринарных управлений стран-членов ОЭС, которое продлится три дня.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az