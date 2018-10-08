В Азербайджане более 230 человек привлечены к оплачиваемым общественным работам

Центры занятости Госслужбы занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в сентябре привлекли к оплачиваемым общественным работам 238 ищущих работу и безработных граждан, говорится в понедельник в сообщении министерства.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Зарплата 44 лицам выплачивалась центрами занятости, 194 человек получали зарплату от предприятий.

К оплачиваемым общественным работам в Нахчыванской АР было привлечено 50 человек, 15 человек - в Низаминском районе Гянджи, три человека - Агстафинском районе, 10 человек - Дашкесанском районе, 16 человек - Газахском, 10 человек - Гахском, четыре человека - Габалинском, 12 человек - Ходжавендском, 44 человека - Шамахинском районе.

К оплачиваемым общественным работам относится работа, не требующая начальной профессиональной подготовки и проводимая с целью временной занятости безработных.