В Азербайджане издан словарь паронимов, говорится в понедельник в сообщении Института языкознания имени Насими Национальной академии наук.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению, уже вышел в свет "Словарь паронимов азербайджанского языка", подготовленный ведущим научным работником отдела современного азербайджанского языка института Наргиз Гаджиевой.

Научными редакторами словаря являются профессоры Тофиг Гаджиев и Исмаил Мамедли. Рецензенты словаря - профессоры Гара Мешедиев, Надир Мамедли и доцент Интизар Салахов.

В сообщении говорится, что в словаре содержится более 1600 слов.

"Словарь состоит из введения, разъяснения расположенных по алфавиту паронимов, фразеологических паронимов и соматических фразеологических паронимов", - говорится в сообщении института.

Данные слова широко используются в художественной литературе.