В отношении экс-директора «Баклифтремонт»-а выдвинуто новое обвинение

В ПО "Баклифтремонт", находящемся в подчинении Исполнительной власти г. Баку, продолжаются проверки. Об этом во вторник сказал журналистам заместитель Генерального прокурора - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Кямран Алиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

К.Алиев отметил, что проводятся следственные действия в связи с этой структурой. "Создана рабочая группа из специалистов, и будет обеспечено проведение объективного следствия. В отношении бывшего директора ПО "Баклифтремонт" Гудрата Шукюрова возбуждено уголовное дело еще по одной статье - 193-1 (легализация денежных средств и другого имущества, приобретенных преступным путем) УК Азербайджана, следственные меры продолжаются.

Напомним, что ранее в Главном управлении по борьбе с коррупцией в отношении главы ПО "Баклифтремонт" Гудрата Шукюрова было возбуждено уголовное дело по статьям 179.4 (присвоение и растрата в особо крупном размере) и 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Азербайджана.

В начале октября Гудрат Шукюров был освобожден от должности директора "Баклифтремонт".

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