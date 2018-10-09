Пострадавшие во время пожара в Габале арабские туристы доставлены в Республиканский ожоговый центр

9 октября 2018 13:17

Двое граждан Кувейта, пострадавших во время пожара, произошедшего в арендуемой квартире в Габалинском районе Азербайджана, доставлены в Республиканский ожоговый центр в Баку. Об этом во вторник сообщили Trend в пресс-службе минздрава, передает Day.Az.

Как сообщили в минздраве, это Альхамиди Ахмад Аднан (1993) и Альхамиди Нура Аднан (1989). Им поставлен диагноз "ожог третьей степени", их состояние оценивается как тяжелое.

Напомним, что утром восьмого октября в одном из частных домов, расположенных в центре Габалинского района, произошел пожар. В результате происшествия пострадали шестеро членов одной семьи, один скончался.

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