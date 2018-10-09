В Москве прошел Фестиваль граната - ФОТО

В Москве прошел фестиваль граната - символа Азербайджана, золотого фрукта, который, как оказалось, способен не только лечить два десятка болезней, но и сближать народы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Символично, что на прошлой неделе на этой же площадке - в Екатерининском саду - состоялся фестиваль "Москва - город мира, дружбы и согласия": многонациональный огромный город укрепляет связи между всеми своими жителями, вне зависимости от национальности и религии. Праздник граната привлекает москвичей яркостью, неповторимым национальным колоритом. Праздник граната - это положительные эмоции, которых так не хватает поздней осенью. И, конечно же, будучи фестивалем национальной культуры, праздник граната - это возможность получить новые впечатления и знания. Впрочем, как выяснили журналисты межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, некоторые из посетителей знали о главном осеннем празднике южной республики намного больше, чем можно было предположить.

"Мы когда-то жили в Гёйчае, - весело рассказывает Анна Сергеевна. Она пришла сюда с внуками, и пока разговаривает с нами - следит за тем, как мальчишек усаживают на лошадей. - Это был еще Советский Союз. Мы с мужем саратовские, он строитель - ну, а мы только поженились, и не хотелось расставаться, когда его туда отправили на работу. Приехали осенью - и как раз был сезон сбора гранатов. Так я выяснила, что, оказывается, бывает белый гранат, например. Гёйчай - это по сути огромный сад, там веками выращивают гранаты. Пока я там жила, научилась делать и нар-шараб, и сок, и что угодно. Для меня осень до сих пор пахнет гранатом - и яркая такая же, и целительная".

Алексей и Ольга тоже пришли на праздник с ребенком. Годовалая девочка вертелась на руках отца, указывала пальчиком на яркие сочные плоды, весело махала руками, когда на сцене появлялись новые артисты. "Она у нас музыку любит, - смеется Ольга. - Мы неподалеку живем, пришли погулять в парк, а тут праздник. Нам очень нравится все: интересно, вкусно - мы сока вот купили и соус, дома все любят мясо, а друзья в прошлом году были в Баку и говорят, что ничего лучше к мясу, чем гранатовая подливка, не существует. Вот проверим заодно". На вопрос о том, были ли они сами в Баку, Алексей говорит, что нет - но обязательно поедут, когда дочка подрастет: "Нам рассказывали, что там красиво, безопасно, интересно, по-русски почти все говорят, доброжелательно относятся".

"Нам тут рассказали, что бывает 60 сортов граната, и все растут в Азербайджане. - Миша "косится" на азербайджанку, стоящую неподалеку, она смеется и кивает головой - мол, так все и есть! - Я как-то удивился: наверно, не может быть, чтобы все сорта росли в одной стране. "Погуглил" - правда. Еще оказалось, что в Азербайджане, при том, что он небольшой - девять климатических поясов, и поэтому там цветет и растет все, что только можно. Это красиво, наверно. Я теперь хочу сам посмотреть. Может, с друзьями поедем в будущем году весной, например. Рейсов, оказывается, много есть до Баку - это я тоже сейчас "погуглил"".

Глава центра РАД Наталия Красовская отмечает, что проведение праздников, подобных фестивалю граната, действительно помогает людям много узнать о тех, кто живет с ними рядом: "Москва - город десятков национальностей, поэтому очень важно, когда создаются такие площадки для понимания, для совместной радости, площадки, где можно получить положительные эмоции, выяснить для себя что-то новое. Люди ведь потом рассказывают об этом, делятся положительной информацией. Мы это видим и сегодня в ходе опроса. Из 48 человек, с которыми мы поговорили, восемь были в Азербайджане сами, еще у пятерых в Азербайджан ездили друзья (и поэтому они пришли на праздник - было интересно увидеть хоть кусочек тех традиций, о которых рассказывали близкие), а трое знали, что гранат - символ страны, потому что именно он был использован в качестве символа на первых Европейских играх. Ну, и мы получили довольно много ответов о том, что люди хотели бы поехать в Азербайджан сами. Думаю, это тоже можно записать в актив фестиваля".

Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев уверен, что прошедший в Москве праздник - это еще одно свидетельство явного и растущего интереса к Баку: "Посмотрите - ведь пришло очень много людей, в том числе с детьми. И любое событие, связанное с Азербайджаном, пользуется популярностью, причем не только в Москве, но и в других городах России. Это, конечно, следствие той работы, которую проводит Азербайджан по продвижению туризма, по проведению крупных мероприятий, которые способствуют узнаваемости страны. Но очень много здесь и работы общественных организаций, которые активно выстраивают горизонтальные связи между нашими народами. В результате за последние четыре года мы отмечаем постоянный рост осведомленности наших граждан об Азербайджане: его достопримечательностях, культуре, обычаях, и это очень отрадно наблюдать".

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