Синоптики предупреждают: в последующие два дня в Азербайджане ожидаются дожди

9 октября 2018 16:36

Обнародован прогноз погоды на территории Азербайджана в последующие два дня.

Как заявила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова, 10-11 октября в некоторых местах ожидаются кратковременные дожди, передает Day.Az.

По ее словам, в последующие дни особых изменений погодных условий на территории страны не ожидается: "В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха составит 18-25, в регионах 21-26, в горных территориях - 13-18 градусов тепла".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az