Синоптики предупреждают: в последующие два дня в Азербайджане ожидаются дожди
9 октября 2018 16:36 455
Обнародован прогноз погоды на территории Азербайджана в последующие два дня.
Как заявила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова, 10-11 октября в некоторых местах ожидаются кратковременные дожди, передает Day.Az.
По ее словам, в последующие дни особых изменений погодных условий на территории страны не ожидается: "В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха составит 18-25, в регионах 21-26, в горных территориях - 13-18 градусов тепла".
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