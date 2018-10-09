Синоптики предупреждают: в последующие два дня в Азербайджане ожидаются дожди

Обнародован прогноз погоды на территории Азербайджана в последующие два дня.

Как заявила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова, 10-11 октября в некоторых местах ожидаются кратковременные дожди, передает Day.Az.

По ее словам, в последующие дни особых изменений погодных условий на территории страны не ожидается: "В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха составит 18-25, в регионах 21-26, в горных территориях - 13-18 градусов тепла".

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