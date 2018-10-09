В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" прошел "День здоровья" - ФОТО

В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" по случаю 13 октября - профессионального праздника железнодорожников организован "День здоровья".

В рамках этого мероприятия железнодорожники, не покидая рабочие места, могут пройти профилактическое медицинское обследование. Об этом говорится во вторник в сообщении ЗАО, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно плану мероприятий медико-санитарной службы ЗАО "АЖД", периодически осуществляется медицинское обследование железнодорожников. Их консультируют, а в случае необходимости железнодорожникам рекомендуется пройти более детальное стационарное или амбулаторное обследование и лечение. Регулярно организуемые "Дни здоровья" являются неотъемлемой частью этой деятельности.

Также осуществляется предварительный и периодический медосмотр работников, ответственных за движение поездов, профилактика профессиональных заболеваний, медосмотры в медпунктах перед рейсами.

В ходе нынешнего мероприятия работников железной дороги обследовали 10 медиков Бакинской больницы железнодорожников. В течение дня 82 человека прошли электрокардиографическое и лабораторное обследование, 12 обследованных приглашены в больницу.

Отметим, что мероприятия в рамках "Дня здоровья", посвященного профессиональному празднику работников железных дорог, проводятся в медучреждениях, находящихся в подчинении медико-санитарной службы ЗАО "АЖД".

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