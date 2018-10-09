Microsoft презентовал единый тестовый центр для азербайджанских студентов

Единый тестовый центр для студентов высших образовательных учреждений Азербайджана официально представлен общественности. Об этом сказали Trend в компании Microsoft Azerbaijan, передает Day.Az.

Центр, который создан при поддержке Microsoft Azerbaijan и содействии министерства образования создан и функционирует при азербайджанском университете нефти и промышленности.

Услугами центра смогут воспользоваться все студенты азербайджанских вузов. Центр предоставит учащимся и преподавателям доступ к контенту Microsoft и соответствующим сертификационным экзаменам, что послужит повышению их профессионализма, а также увеличит их конкурентоспособность на глобальном рынке труда.

Студенты различных вузов смогут обучаться на авторизованных курсах Microsoft, а также сдавать по ним экзамены на выгодных условиях.

В рамках центра действует также Microsoft Imagine Academy, где студентам предоставлены современные учебные программы и ресурсы для обучения и сертификации учащихся и преподавателей по своим технологиям и продуктам Microsoft. Учебные программы Microsoft Imagine Academy организованы так, чтобы студенты и преподаватели могли последовательно получать сертификаты и навыки, признаваемые работодателями и необходимые для будущей карьеры. В настоящее время Microsoft Imagine Academy функционируют в пяти учебных заведениях страны.

Учебные программы Microsoft Imagine Academy организованы так, чтобы учащиеся и преподаватели могли последовательно получать сертификаты и навыки, признаваемые работодателями и необходимые для будущей карьеры.

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