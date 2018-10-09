В Азербайджане обсуждается проект порядка сертификации учителей школ

Проект порядка, который будут регулировать процесс сертификации преподавателей в государственных общеобразовательных учреждениях Азербайджана, находится на этапе обсуждения.

Об этом во вторник говорится в сообщении министерства образования, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мнения, распространяемые в последнее время в соцсетях и различных СМИ в связи с сертификацией в общеобразовательных школах не опираются на официальные источники.

"Для предотвращения формирования ложного представления у общественности о проведении таких значимых мероприятий, доводим до сведения, что в настоящее время проект "Порядка сертификации преподавателей, работающих в государственных общеобразовательных школах" обсуждается с участием специалистов. После завершения обсуждений итоговый документ будет представлен правительству для утверждения. После утверждения порядка проведения сертификации будет предоставлена официальная информация о времени и форме ее проведения", - говорится в сообщении минобразования.

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