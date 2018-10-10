Thomson Reuters будет продвигать статьи газеты Azernews в мире

Ведущая азербайджанская англоязычная газета Azernews заключила контракт с Thomson Reuters о распространении своих новостей в мире. Новый контракт даст возможность Azernews завоевать еще более широкую международную аудиторию. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Доведение объективной информации об Азербайджане до мирового читателя является одной из основных целей газеты Azernews. Новое соглашение с Thomson Reuters позволит доводить до мирового сообщества правду о политической, экономической и общественной жизни страны со страниц азербайджанского СМИ", - отметила главный редактор Azernews Севиль Микаилова.

Необходимо отметить, что это не первое международное достижение Azernews. Ранее газета и авторитетный американский издатель заключили контракт на издание и распространение печатной версии Azernews в США. В настоящее время печатная версия Azernews уже распространяется в Канаде, Китае, Великобритании, Чехии, России, Франции и других странах.

Одновременно с этим Azernews принята в ряды влиятельного международного движения "Impact Journalism Day", которое объединяет такие СМИ, как USA Today, HuffingtonPost, The Sunday Times, La Monde и многие другие. Являясь членом Всемирной газетной ассоциации (WAN-IFRA), Azernews принимает активное участие во всемирных форумах и выставках.

Day.az искренне поздравляет коллег-журналистов и желает им новых творческих успехов и свершений