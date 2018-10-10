В Гяндже столкнулись 5 автомобилей, есть пострадавшие

В городе Гянджа произошло тяжелое ДТП с участием 5 автомобилей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, происшествие было зарегистрировано на улице Садига Рагимова.

Так, во время цепной аварии с участием автомобилей ВАЗ-21015, Mercedes, ВАЗ-2104 и двух ВАЗ-2107 пострадал Атеш Фирдус оглу Гулиев 1974 г.р. Он с различными телесными повреждениями был помещен в больницу.

Во время аварии еще двое получили ранения, сообщается, что и им была оказана первая помощь прибывшими на место происшествия врачами бригады Скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения маршрутным автобусом на данной территории.

По факту ведется расследование.

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