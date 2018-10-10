Авария на трассе Баку-Сумгайыт привела к пробке - ВИДЕО

10 октября 2018 11:04

На трассе Баку-Сумгайыт произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, происшествие было зафиксировано около 7:30 часов утра недалеко от хырдаланского кладбища.

Так, автомобиль Hyundai Sonata с государственным номерным знаком 99-RA-025 врезался в железное ограждение. В результате ДТП на дороге образовалась пробка.

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Bakı-Sumqayıt yolunda ağır qəza -1

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