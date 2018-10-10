В Азербайджане будет усилена соцзащита работников Агентства пищевой безопасности

В Азербайджане 50 процентов штрафов, собранных за нарушение требования закона "О ветеринарии", планируется направлять на усиление социальной защиты работников Агентства пищевой безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим подготовлен законопроект, предусматривающий внесение дополнения в этот закон с целью усиления соцзащиты работников агентства.

Согласно дополнению, 50 процентов средств, собранных в виде штрафов за нарушение требований закона "О ветеринарии", а также штрафов, назначенных по направленным в суды делам об административных проступках, будут направлены на усиление соцзащиты.

Распределение этих средств и порядок их использования устанавливается структурой, определенной соответствующим органом исполнительной власти.

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