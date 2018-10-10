В Азербайджане усилят меры безопасности в вагонах для перевозки осужденных

В Азербайджане предназначенные для перевозки осужденных специальные вагоны будут оснащены системами технического контроля, видеонаблюдения и сигнализации.

По полученной Report информации, в связи с этим министерство юстиции внесло поправки в "Инструкцию о правилах конвоирования арестованных и осужденных лиц", передает Day.Az.

Согласно статье 2 (Основы конвоирования) инструкции, запрос на конвоирование должен быть предоставлен по меньшей мере за 3 (три) рабочих дня до начала конвоирования и направлен в Главное управление Пенитенциарной службы. Теперь же этот срок составит не 3, а 5 дней.

Согласно поправке в инструкцию, запрещено назначение ранее судимых проводников в вагоны специального назначения.

Кроме того, осужденным запрещается курить в автомобилях и вагонах спецназначения.

Согласно дополнению к инструкции, с целью предотвращения попытки прохождения линии охраны, в зданиях судов и на остановках будут применены специальные средства.

Напомним, что в ночь с 22 на 23 октября 2017 года этапируемые в специальном вагоне из Лянкярана в Баку заключенные - Али Агами и Этибар Мамедов совершили побег на станции Баладжары.

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