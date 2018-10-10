В БВШН пройдет III Евразийская конференция IAEE

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) пройдет III Евразийская конференция Международной ассоциации энергетической экономики (International Association for Energy Economics - IAEE) на тему "Последствия глобальных изменений в энергетической отрасли в регионе Каспия и Центральной Азии". Конференция проводится 18-20 октября этого года при организационной поддержке БВШН, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как говорится в сообщении Высшей школы нефти, распространенном в среду, на конференции планируется обсуждение вопросов обеспечения устойчивости поставок электроэнергии; энергоэффективности в Евразийском регионе; использования инноваций в газовой промышленности, а также глобальных вызовов обеспечения энергетической безопасности в регионе. Как ожидается, на ней выступят представители министерств экономики и энергетики Азербайджана, менеджеры и эксперты SOCAR, БВШН, BP, ЗАО "Южный газовый коридор" и других компаний и организаций.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook