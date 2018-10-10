В бакинской школе распылили перцовый газ, есть пострадавшие

В средней школе № 76 поселка Говсаны Сураханского района города Баку учащиеся отравились перцовым газом.

В заявлении Report пресс-секретарь министерства здравоохранения Пярвиз Абубекиров подтвердил информацию, передает Day.Az.

Он отметил, что в связи с происшествием на место были направлены 4 бригады врачей Станции скорой медицинской помощи, 9 учеников школы доставлены в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра: "Дети в возрасте от 10 до 12 лет. Их состояние оценивается как стабильное".

Как сообщили Report в полной средней школе № 76, 10 октября около 10:30 один из учеников 6 класса во время перемены со своим одноклассником (по соответствующим причинам имена учеников не называются) в коридоре школы распылили слезоточивый газ: "Поскольку это происходило во время перемены, другие ученики попали под воздействие слезоточивого газа. Учащиеся были немедленно эвакуированы, им была оказана первая медицинская помощь".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook