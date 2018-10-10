Почтена память одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке - ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой - ФОТО

Сегодня день рождения одной из видных личностей, подаренных Азербайджаном мировой науке в ХХ веке, - ученого-востоковеда, педагога, доктора филологических наук, профессора Аиды Имангулиевой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, коллектив Института востоковедения имени академика Зии Буниятова Национальной академии наук Азербайджана в среду посетил могилу видного ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой во второй Аллее почетного захоронения и, почтив ее память, возложил к могиле венки и цветы.

Директор Института востоковедения, депутат Милли Меджлиса (парламента), доктор филологических наук, профессор Говхар Бахшалиева отметила, что дата 10 октября - очень важный день для коллектива института. "Мы торжественно отмечали этот день при жизни Аиды Иманулиевой, поздравляли ее цветами. Очень жаль, что мы отмечаем день рождения Аиды Имангулиевой без нее, у ее могилы. Безвременный уход из жизни Аиды Имангулиевой стал действительно большой утратой для каждого из нас, нашего коллектива. Пустота, образовавшаяся в нашем институте с уходом Аиды Имангулиевой, все еще ощущается. Мы все чувствуем эту пустоту", - сказала она.

Говхар Бахшалиева отметила, что, оставив неизгладимый след в душах тех, кто ее любил, Аида Имангулиева оставила глубокий след и в востоковедческой науке Азербайджана. Написанные ею труды и сегодня занимают особое место в востоковедческой науке, играют большую роль в арабском литературоведении.

Она подчеркнула, что Аида Имангулиева достойно представляла азербайджанское востоковедение в мировом масштабе. "Аида Имангулиева с большим достоинством представляла азербайджанское востоковедение как на Востоке, Западе, так и в постсоветских республиках. Труды Аиды Имангулиевой еще при жизни принесли ей не только всесоюзную, но и международную славу. Ее труды постоянно изучались в СССР. Те, кто занимался арабской эмигрантской литературой, обязательно изучали и ссылались на ее произведения. Аида Имангулиева также была прекрасным организатором. Как научный организатор Аида Имангулиева проделала большую работу в нашем Институте. Несколько лет она проработала заместителем директора, затем стала директором", - сказала Бахшалиева.

Говхар Бахшалиева сказала, что под руководством Аиды Имангулиевой как исследователя арабской литературы нового периода в азербайджанском востоковедении и первого доктора наук по арабской литературе было подготовлено много научных кадров.

Она добавила, что Аида Имангулиева была очень яркой личностью. "Благодаря своему характеру она завоевала любовь всего коллектива. Ее безвременный уход из жизни стал невосполнимой утратой для всех востоковедов, всей научной общественности Азербайджана. Мы и сегодня ощущаем пустоту в нашей науке, образовавшуюся с ее уходом. Наше утешение сегодня в том, что студенты Аиды Имангулиевой идут по открытому ею пути. Наше утешение также в том, что дочь Аиды Имангулиевой - Мехрибан Алиева проводит для Азербайджана большую работу. Она пропагандирует культуру, историю Азербайджана в мире. Считаю, что Мехрибан Алиева столь патриотично и самоотверженно занимается делами, которым она посвятила свою жизнь, благодаря воспитанию, которое она получила от Аиды Имангулиевой. Мехрибан Алиева вносит огромный вклад в дело донесения до мира справедливого голоса Азербайджана. Открытие же по инициативе другой дочери Аиды Имангулиевой - Наргиз Пашаевой Центра Азербайджана и кавказоведения имени Низами Гянджеви в Оксфордском университете - также одно из невиданных событий в истории. Открытие этого Центра - работа, служащая пропаганде азербайджанской культуры, показывающая то, что Низами Гянджеви был именно азербайджанцем", - сказала она.

Являвшийся студентом Аиды Имангулиевой кандидат исторических наук Фарда Асадов отметил, что, отдавая дань памяти Аиды Имангулиевой, обязательно необходимо отметить ее вклад, внесенный в науку. "Ее труды увековечены для последующих поколений. Ученые, которые руководствуются этими трудами, черпают очень большую информацию из них. Аида Имангулиева была большим авторитетом как педагог и научный руководитель, и в то же время прекрасным человеком. Чтя память Аиды Имангулиевой, я больше всего вспоминаю ее уроки культуры, поведения, человечности. Уроки человечности, культуры, общения, преподанные Аидой Имангулиевой, были очень важны. Эти уроки - большое напутствие прекрасного человека, которым мы руководствуемся в повседневной жизни. Ее память всегда будет жить в наших сердцах", - сказал Асадов.