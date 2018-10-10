Известная азербайджанская спортсменка простила обокравших ее лиц

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось заседание по уголовному делу в отношении Ниджата Исрафилова и Наргиз Фараджевой, обвиняемых в краже крупной суммы денег из дома известной спортсменки Фариды Азизовой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова обвиняемая Н.Фараджева отметила, что проходит лечение из-за проблем со здоровьем, и поэтому не присутствовала на предыдущем заседании.

Она заявила, что явилась в суд прямо из больницы и все еще находится под воздействием лекарств.

Судья предупредил ее, сказав, что в случае повторного неучастия на процессе без предварительного предупреждения, в ее отношении могут применить меру пресечения в виде ареста.

Потерпевшая Ф.Азизова отметила, что заключила с обвиняемыми примирительный договор: "Вчера было выплачено 8 тыс. манатов наличными, а для оплаты остальной части долга мы заключили долговой договор. Каких-либо жалоб с моей стороны нет".

Очередное судебное заседание назначено на 17 октября.

Напомним, что в своем выступлении прокурор потребовал для Н.Исрафилова 8,5, а для Н.Фараджевой 5,5 лет тюремного заключения.

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