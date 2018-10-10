Расширены полномочия Бакинского транспортного агентства

В Азербайджане внесены изменения в закон "О дорожном движении".

Соответствующее решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно решению, правила ведения государственного учета в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, использование данных учета и формирование отчетных данных будут также определяться Бакинским транспортным агентством.

Были также внесены изменения в "Правила проектирования, строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог".

Типовые и индивидуальные проекты по строительству и реконструкции автомобильных дорог с точки зрения соответствия законодательству и нормативно-технической документации должны проходить экспертизу в органе, определенном Президентом Азербайджана, и согласовываться с этим органом.

Также согласно изменениям в закон, к заработной плате каждого сотрудника Дорожной патрульной службы будет прибавляться 25 процентов от суммы штрафов, входящих в протокол за административные правонарушения в отношении правил пользования автомобильными дорогами.

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