Религиозные общины Азербайджана получили автомобили - ФОТО

В Фонде пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными структурами 14 религиозным общинам были предоставлены автомобили "Khazar SD", говорится в сообщении комитета, распространенном в среду.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В церемонии приняли участие руководство и члены Попечительского совета Фонда.

В ноябре планируется выдача автомобилей еще семи религиозным общинам.

Участники мероприятия выразили глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву за оказанное внимание и заботу.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева о дополнительных мерах по улучшению материально-технического оснащения религиозных общин в Азербайджане, подписанному 11 сентября 2018 года, ранее четырем религиозным общинам Нахчыванской АР были переданы автомобили марки "NAZ Lifan 330".