В Азербайджане будет подготовлена госпрограмма в сфере нанотехнологий

В Азербайджане будет подготовлена государственная программа в сфере нанотехнологий, говорится в среду в сообщении Бакинского государственного университета.

Согласно решению Президиума НАНА, для развития и координации работы по исследованию нанотехнологий в республике был создан Координационный совет. Руководить Советом будет академик Абель Магеррамов, отмечается в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с этим под руководством президента НАНА, академика Акифа Ализаде прошло заседание.

Магеррамов рассказал о значимости нанотехнологий в мировой науке, обширности сферы применения его конечных продуктов и выдвинул предложение по подготовке государственной программы в этом направлении. Магеррамов отметил, что подготовка программы развития нанотехнологий придаст импульс развитию в стране как науки, так и наукоемкой отрасли промышленности. Президент НАНА, академик Акиф Ализаде сказал, что такого рода программа внесет большой вклад в развитие науки Азербайджана. Выступившие по поводу этого предложения поддержали разработку данной программы.