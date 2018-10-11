В Азербайджане откроются филиалы еще трех российских вузов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом журналистам заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

"Это будут филиалы МГИМО, Высшей школы экономики и Российский Государственного гуманитарно- экономического университета", - заявил посол.

Дипломат отметил, что филиалы данных российских вузов откроются в Азербайджане в рамках гуманитарного сотрудничества на основе дорожной карты, о которой договорились президенты двух стран.

Напомним, что в Азербайджане действуют филиалы двух российских вузов - Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.

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