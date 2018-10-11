В Азербайджане откроются филиалы еще трех российских вузов

11 октября 2018 11:29

В Азербайджане откроются филиалы еще трех российских вузов. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом журналистам заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

"Это будут филиалы МГИМО, Высшей школы экономики и Российский Государственного гуманитарно- экономического университета", - заявил посол. 

Дипломат отметил, что  филиалы данных российских  вузов откроются в Азербайджане в рамках  гуманитарного сотрудничества на основе дорожной карты, о которой договорились президенты двух стран.

Напомним, что в  Азербайджане действуют филиалы двух российских вузов - Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az