В Баку пройдет Международная научная конференция, посвященная государству Ширваншахов

23 и 24 октября Управление Государственного Историко-Архитектурного Заповедника "Ичеришехер" совместно с Азербайджанской Национальной Академией Наук проведет Международную научную конференцию "Путешествие из современного Азербайджана в историческое государство Ширваншахов".

В конференции примут участие 150 иностранных гостей из 30 стран мира, большинство из которых выступят с докладами по истории, архитектуре, археологии, этнографии, литературе, нумизматике, эпиграфике и философии тысячелетнего государства Ширваншахов (VI-XVI вв.) - самого продолжительного правления в исламском мире.

Также в рамках конференции будут проведены следующие мероприятия:

презентация документального фильма "Шахи Ширвана";

выставка "Наследие Ширваншахов в музеях мира";

макет-конкурс "Уничтоженные, разрушенные памятники и трон Ширваншахов";

Как сообщили Day.Az в пресс-службе "Ичеришехер", в рамках конференции будут подписаны меморандумы о сотрудничестве в рамках конференции с Национальным музеем Изобразительного Искусства Молдовы и Узбекским государственным Музеем истории Тимуридов.

Отметим, что основной целью конференции является привлечение внимания мировой общественности к исследованию и пропаганде истории Азербайджана сквозь призму тысячелетнего государства Ширваншахов, имевшего глубокие исторические корни и богатую культуру и положившего основы государственности на территории современного Азербайджана.

Основными задачами Конференции является обнародование новых исследований по истории государства Ширваншахов на высоком международном уровне, привлечение молодых исследователей к изучению истории Ширвана и в целом - Азербайджана и расширение деятельности в направлении пропаганды национального культурного наследия.

В рамках культурной программы также планируется посещение участниками конференции различных регионов Азербайджана.

Конференция будет проходить в Бакинском конгресс-центре.

Ф. Агаларова