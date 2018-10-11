Нефть потекла в дома бакинцев - ВИДЕО

11 октября 2018 11:46

В Сураханском районе Баку из канализационного колодца вышла нефть. 

Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал Xəzər, по канализационным трубам нефть попала в дома.

В жилищно-коммунальном эксплуатационном участке, ответственном за данный район, пообещали за короткий срок решить эту проблему.

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Нажмите на видео для просмотра:
Kanalizasiya quyusundan neft çıxır

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