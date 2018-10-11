Нефть потекла в дома бакинцев - ВИДЕО
11 октября 2018 11:46 77
В Сураханском районе Баку из канализационного колодца вышла нефть.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал Xəzər, по канализационным трубам нефть попала в дома.
В жилищно-коммунальном эксплуатационном участке, ответственном за данный район, пообещали за короткий срок решить эту проблему.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
10 октября 22:16 519
В Азербайджане будет подготовлена госпрограмма в сфере нанотехнологий
10 октября 20:41 3 855
В Лондоне арестовали имущество Замиры Гаджиевой на 22 млн фунтов стерлингов
10 октября 19:24 1 233