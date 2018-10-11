В заповеднике Гызылагадж задержаны браконьеры, угрожавшие ружьем полицейским

11 октября 2018 11:53

Жители Масаллинского района - 28-летний Эльмир Джафаров и 31-летний Максуд Меджидов, незаконно охотившиеся в заповеднике Гызылагадж в Лянкяранском районе, проявили неподчинение к несущим на этой территории службу сотрудникам полиции и пригрозили им охотничьим ружьем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в результате принятых мер эти лица были задержаны.

У них были изъяты 2 охотничьих ружья, около 50 патронов и тушки незаконно отстрелянных диких птиц.

По факту в Лянкяранской районной прокуратуре ведется расследование.

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