Бакинская музыкальная академия в БВШН - ФОТО

В конгресс-холле Бакинской высшей школы нефти (БВШН) состоялся концерт молодежного камерного оркестра "Baku Chamber Orchestra", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Художественный руководитель оркестра - народный артист, ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли, дирижер - заслуженный артист Фуад Ибрагимов, директор - проректор Музыкальной академии, народная артистка Егяна Ахундова. Музыканты оркестра, среди которых - девять солистов и шестнадцать исполнителей, исполнили бессмертные произведения Фикрета Амирова, Гара Гараева, Тофика Гулиева, Муслима Магомаева, Ниязи и Акшина Ализаде, подарив присутствующим в зале преподавателям, сотрудникам администрации и студентам вуза незабываемые минуты встречи с подлинным искусством.

В заключение концерта зрители наградили артистов бурными аплодисментами. Выступив перед собравшимися, ректор БВШН Эльмар Гасымов выразил искреннюю благодарность проректору музыкальной академии, профессору Егяне Ахундовой за выступление и сотрудничество.

Камерный оркестр "Baku Chamber Orchestra" создан в 2011 году при Бакинской музыкальной академии. Среди музыкантов оркестра, с успехом выступавшего во многих странах мира, немало лауреатов различных престижных международных конкурсов.

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