На какие виды животных разрешено охотиться в Азербайджане?

11 октября 2018 13:50

Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) обнародовало список видов животных, на которых разрешается охота.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе МЭПР, на территории страны в сезон охоты 2018-2019-е годы разрешено охотиться на зайца, кабана, кулика, гуся, утку и лысуху, передает Day.Az.

Запрещено охотиться: на территории Агдамского, Геранбойского, Дашкесанского, Гядабейского, Гейгельского, Тертерского районов и на территории других приграничных административных районов, а также в прифронтовой зоне; на островах Каспийского моря; в зеленой зоне; на участках ближе, чем 1,5 километра к городу и курортам; особо охраняемых территориях; санитарно-охранных зонах.

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