В Азербайджане ожидаются ливни с грозами, град

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 12 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, временами переменные осадки, передает Day.Az.

Северо-западный ветер, временами с усилением.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 14-17, днем 18-22 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 15-17, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 мм до 770 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.

В районах Азербайджана завтра местами будут дожди. В отдельных местах ожидается ливень, возможны грозы и град. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 14-17, днем 18-23 градуса тепла, в горах ночью ожидается 5-9, днем 12-17 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, с 12 октября до утра 13 октября на фоне временами усиливающегося северного ветра ожидается понижение температуры воздуха, что может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.

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