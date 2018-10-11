В Тертере вынужденный переселенец подорвался на мине - ФОТО - ВИДЕО

Житель Тертера подорвался на мине.

Об этом Report сообщил представитель сельской власти районного села Гасангая Ильгар Гасымов, передает Day.Az.

По его словам, инцидент произошел сегодня утром на линии соприкосновения войск.

И.Гасымов добавил, что А.Гасанов подорвался на противопехотной мине: "Вынужденный переселенец из Кельбаджарского района Азад Гасанов 1996 г.р. пас скот и из-за тумана случайно проник на заминированную территорию на линии соприкосновения войск. После случившегося, Азад, не растерявшись, позвонил брату и друзьям и сообщил о случившемся".

Сначала его доставили в Тертерскую центральную районную больницу, но, с учетом тяжелого состояния, позже А.Гасанова поместили в Бардинскую центральную районную больницу.

Как сообщил местному бюро Report врач-травматолог больницы Хафиз Алиев, раненый прооперирован, ему ампутировали ногу.

Отметим, что в министерстве здравоохранения Report заявили, что состояние А.Гасанова тяжелое.

Нажмите на видео для просмотра:

