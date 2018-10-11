В лесах Азербайджана будут установлены камеры

В Азербайджане за последние три месяца заметно сократились случаи незаконной вырубки деревьев.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в четверг на пресс-конференции сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев.

По его словам, за шесть месяцев этого года в Баку без разрешения вырублено 61 дерево, были повреждены 98 деревьев.

Как сказал замминистра, в связи с этим 59 виновных лиц был оштрафованы на 71800 манатов, нанесен ущерб в размере 23745 манатов. Были направлены обращения в органы полиции для поиска виновных по 40 фактам и принятия мер в соответствии с законом.

"Для сравнения отметим, что за последние три месяца было вырублено 12 деревьев, а также повреждено 14 деревьев. Цифры дают основание говорить, что за последние три месяца значительно сократилась незаконная вырубка деревьев", - сказал Алиев.

Замминистра добавил, что все же, несмотря на принятые меры и просветительскую работу, случаи незаконной вырубки деревьев не устранены полностью.

"Как отметил глава государства на заседании Кабинета министров, случаев вырубки деревьев стало меньше, но они еще не полностью устранены", - сказал замминистра.

По его словам, министерство и в дальнейшем будет принимать жесткие меры, предпринимать решительные шаги для полного устранения случаев вырубки деревьев.

Алиев добавил, что, кроме этого, в лесах Азербайджана, на въездах и выездах, планируется установить камеры.