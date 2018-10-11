Под одном из домов в Баку обнаружили нефть
11 октября 2018 20:26 300
Под одним из домов в Сураханском районе Баку обнаружен разлив нефти.
Об этом, как передает Day.Az, в четверг сообщили Trend в операционной компании Suraxanı Oil государственной нефтяной компании SOCAR.
Было отмечено, что на основе обращения жителей был проведен осмотр места происшествия.
"Стало известно, что под домом в небольшом количестве наблюдался разлив нефти. Частный дом, в котором была обнаружена утечка, находится в стороне от нефтяных вышек", - говорится в сообщении компании.
В сообщении отмечается, что специалисты ЗАО "Инженерные услуги Экол" были направлены на место происшествия, были взяты образцы нефти и направлены на анализ.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!