Под одном из домов в Баку обнаружили нефть

Под одним из домов в Сураханском районе Баку обнаружен разлив нефти.

Об этом, как передает Day.Az, в четверг сообщили Trend в операционной компании Suraxanı Oil государственной нефтяной компании SOCAR.

Было отмечено, что на основе обращения жителей был проведен осмотр места происшествия.

"Стало известно, что под домом в небольшом количестве наблюдался разлив нефти. Частный дом, в котором была обнаружена утечка, находится в стороне от нефтяных вышек", - говорится в сообщении компании.

В сообщении отмечается, что специалисты ЗАО "Инженерные услуги Экол" были направлены на место происшествия, были взяты образцы нефти и направлены на анализ.